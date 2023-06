Benjamin Mascolo e il male di vivere | la rivelazione shock | “Non ero sicuro di arrivare a 30 anni”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 giugno 2023)e ildi: “Non erodia 30” In occasione del suo compleanno,, l’ex cantante del duo Benji e Fede, ha rivelato di aver sofferto di depressione. L’interprete, che nella giornata di ieri, martedì 20 giugno, ha compiuto 30, in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha rivelato di non essere nemmenoche sarebbe arrivato a compiere trent’. “Una serie di abitudini molto sbagliate mi aveva avvicinato troppo a una parte buia di me, che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire” ha scritto il cantante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...