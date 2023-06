Bellanova | ancora nessuna risposta al Torino Una speranza – Sky

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilha sorpassato l’Inter nella corsa per Raoul, l’esterno che dal 30 giugno tornerà al Cagliari. Secondo Sky Sport questa è la situazione. SITUAZIONE – Raoulnon hadatoal, che ha già un accordo di massima con il Cagliari per l’acquisto dell’esterno. Il giocatore sperain una proposta dell’Inter, che però ha fatto intendere che ha l’obbligo di aspettare dopo il 30 giugno per ritrattare con il club del presidente Giulini. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

La squadra tedesca, però, ha trionfato in due delle ultime tre edizioni e puòcontare su ... Sandro Tonali e Giorgio Scalvini arrivano dalla nazionale maggiore, mentre Raoulha ...... con 20 annida compiere, vale un minimo di 40 milioni di euro. Soldi che l'Inter non ha, come dimostra l'operazione che coinvolge un ex Atalanta,: nonostante le premesse e le ...Se il presente ètutto da costruire e rimodulare però su buone basi, almeno si spera, il ... i nomi buoni sono quelli di Raoul(Inter), Andrea Cambiaso ottimo col Bologna e nell'orbita ...

ESCLUSIVA SI Inter, possibilità Bellanova ancora aperta Sportitalia

Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) per Barella e Brozovic, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi. Inter e Juventus - come è ...Per i microfoni di Sportitalia, Walter De Vecchi, ex allenatore di Raoul Bellanova agli Allievi Under 16 del Milan, si è espresso sulla stagione appena vissuta dal giovane Per i microfoni di Sportital ...