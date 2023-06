Beautiful | anticipazioni 22 giugno | Quinn ha un terribile sospetto Taylor ferma Sheila?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 giugno 2023)22: nella puntata di domani rivedremo, che paleserà un timore per il suo matrimonio con Eric. Steffy non ha ancora riacquistato la memoria, masi sente sempre più in pericolo e decide di “agire”. Però arriva22teme di riperdere Eric.vuole uccidere Steffy, ma… Abbiamo raccontato la preoccupazione di Eric per Steffy. Preoccupata è anche la moglie del Forrester,, la quale pensa che lo stilista si comporti in modo strano e ci sia qualcosa che non vuole dirle. Anche se tecnicamente la sua storia con Carter è finita, la Fuller ha paura che Eric non si fiderà mai più del tutto di lei. ...