Beach volley | World Tour 2023 A Ios Gradini Frasca non sbagliano un colpo e volano in main draw!

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Saranno Alicee Federicaa rappresentare l’Italia nel Future di Ios in Grecia. Doppia vittoria oggi nelle qualificazioni per la coppa italiana che conquista un posto nel tabellone principale e domani tenterà di raggiungere la fase ad eliminazione diretta in un girone che presenta diversi ostacoli.hanno iniziato la loro avventura battendo la coppia inglese Evans/Mumby 2-0 (21-16, 21-19) con qualche patema nel secondo set e poi si sono trovate di fronte la coppia statunitense Lindstrom/Creamer. Vinto il primo set senza troppi problemi con il punteggio di 21-15, la coppia italiana ha subito il ritorno delle rivali che hanno pareggiato il conto in volata: 21-19 ma nel tie break netto è stato il dominio delle italiane che hanno vinto 15-8. Domani la coppia azzurra se la vedrà alle 11 in ...