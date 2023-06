Beach handball | Giochi Europei 2023 | Norvegia | Danimarca e Spagna all’attacco su tutti i fronti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si sono conclusi nella giornata odierna i quarti di finale didei, manifestazione che si sta svolgendo in Polonia. Il tabellone maschile e quello femminile hanno eletto coloro che da domani si contenderanno il titolo in una nuova giornata tutta da vivere. Nessuna partita è stata scontata al maschile, la più intensa è stata senza dubbio quella tra Germania econ la vittoria degli iberici negli ultimi minuti del terzo decisivo segmento di gioco. Gli iberici avanzano nel torneo, pronti a contendersi il successo finale contro, Ungheria e, Germania,superano il turno, invece, al femminile. Tutte le partite sono state a ...

Gli sport Le 28 discipline che vedranno gli atleti sfidarsi sono: atletica, arrampicata, badminton, basket 3x3,soccer, break dance, canoa (slalom e sprint), ciclismo (Bmx ...... composta da 331 atleti (165 donne e 166 uomini) che si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma (l'Italia non sarà rappresentata nel basket 3x3, nele nello ski jumping). ...... 165 donne e 166 uomini , pronti a misurarsi in 25 delle 28 discipline in programma (l'Italia è assente soltanto nel basket 3 3, nele nello ski jumping). Oltre all'olimpionico dell'...

Oggi mercoledì 21 giugno si aprono ufficialmente gli European Games 2023, competizione multisportiva che va in scena a Cracovia (Polonia). La terza edizione dei Giochi Europei entrerà nel vivo con la ...Tutto pronto a Cracovia per il via dei Giochi Europei che si aprono con la cerimonia di apertura (presente anche Giovanni Malagò) che si terrà allo Stadio Municipale Henryk Reyman e si chiuderanno il ...