Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati playoff

(Di mercoledì 21 giugno 2023) IdellaA1distanno finalmente per prendere il via; ecco quindi idi tutte le partite, dai quarti allafinale. Sono otto le squadre impegnate nella corsa all’ambito titolo nazionale: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona, Venezia, Sassari, Trento, Brindisi e Pesaro, tutte con legittime ambizioni di successo e la volontà di dare il massimo.e CLASSIFICA REGULAR SEASON PROGRAMMA E TVTABELLONE E ACCOPPIAMENTIREGOLAMENTO CAMPIONATO FINALE Gara-1 Venerdì 9 giugno Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna 92-82 Gara-2 Domenica 11 giugno Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna 79-76 Gara-3 Mercoledì ...

Serie A, finale scudetto: Virtus-Bologna-Olimpia Milano 85-66 in gara 6 Sky Sport

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - La Segafredo Bologna in gara 6 della finale scudetto del campionato di basket si impone 85-66 (23-27, 26-16, 18-16, 18-7) sull'EA7 Milano e porta la serie sul 3-3. Il titolo ...La Virtus Bologna non sbaglia alla Segafredo Arena e domina gara 6 rifilando 19 punti all'Olimpia Milano. Match point fallito dalla squadra di Ettore Messina. Lo scudetto si deciderà a gara 7, in ...