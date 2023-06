Basket | I polacchi sconfiggono l’Estonia nella fase a gironi dei Giochi europei di basket 3×3

(Di mercoledì 21 giugno 2023)seconda partita giocata aidalla squadra polacca di3×3, la Polonia ha sconfitto21-17 conservando la prospettiva di andare oltre la. Durante la prima partita contro la Germania, la squadra polacca è stata in vantaggio per la maggior parte della partita, ma non è riuscita a ottenere un vantaggio decisivo e alla fine ha perso la partita 20-21. La sconfitta controavrebbe spento le speranze deidi andare oltre la. E sembrava proprio che potesse essere così, condominante all’inizio della partita e a un certo punto in vantaggio di cinque punti. Ma lo stile di gioco ...

...si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma (l'Italia non sarà rappresentata nel... Idevono essere fieri del proprio Paese". Capralos ha aggiunto che i Giochi Europei saranno ......si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma (l'Italia non sarà rappresentata nel... Idevono essere fieri del proprio Paese". Capralos ha aggiunto che i Giochi Europei saranno ...... al Wloclawek, dove rimarrà per 5 anni fino al 2020, conquistando 2 campionati, nel 2017 - ... Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli

Basket 3x3, Giochi Europei 2023: Austria e Germania partono subito forte OA Sport

L'Italia basket non udenti non finisce di stupire ai mondiali di Creta: batte la Polonia 59-52 ai quarti e conquista la semifinale ...L’Italia approda fra le prime quattro del mondo battendo la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali di basket sordi a Creta (59-52 il risultato finale). Partenza devastante nei primi minuti (22-4 al ...