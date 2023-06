Basket | finale playoff Serie A1 2022 2023 | la Virtus Bologna pareggia la serie | sarà gara-7 contro l’Olimpia Milano

(Di mercoledì 21 giugno 2023)-7 a decidere ladeidellaA1di. Il fattore campo è stato infatti rispettato anche in-6, vinta dallacon il punteggio di 85-66 ai danni del. Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio dalla formazione di coach Messina, i padroni di casa sono saliti in cattedra, portandosi al comando e amministrando il vantaggio con grande lucidità. I meneghini hanno tentato di restare in scia, accorciando le distanze fino al -3, salvo poi sciogliersi definitivamente nell’ultimo e decisivo quarto.spreca dunque il primo match point, ...

2022 - 23,playoff: gara 6 Bologna, Segafredo Arena VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA MILANO Arbitri: Paternicò, Begnis e Giovannetti BOLOGNA - Virtus Bologna e Olimpia Milano sono pronte a sfidarsi in un'infuocata gara - 6 discudetto che può risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia : i bianconeri di coach Scariolo sono costretti a vincere sul parquet amico della ' Segafredo Arena '

