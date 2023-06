Basket | Finale Playoff 2023 | la Virtus Bologna domina gara-6 | lo Scudetto si deciderà “alla bella”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lodella Serie A disi assegnerà in-7. Non c’è partita nel sesto capitolo dellatra lae l’Olimpia Milano, con la squadra di Scariolo che si impone 85-66 e rimanda l’esito di questa serie tra 48 ore al Forum. L’EA7 paga un ultimo quarto disastroso, dove segna appena sette punti, ma è stato comunque un match nel qualeha sempre avuto il controllo dell’incontro. Marco Belinelli è il miglior marcatore dicon 14 punti, ma fondamentali per lasono Isaia Cordinier e Daniel Hackett, entrambi a quota 13 punti. Decisivo anche l’impatto sotto i tabelloni di Jaiteh (11 punti). Milano paga la serata no di Shabazz Napier e Shavon Shields, mentre non bastano gli ...

Basket, finale playoff Serie A: la Virtus travolge l'Olimpia e porta la serie a gara-7

