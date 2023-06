Basket 3×3 | Giochi Europei 2023 | ottimi esordi per Romania e Francia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si è appena conclusa, almeno in campo femminile, la prima giornata del torneo di3×3 ai. Otto i Paesi impegnati oggi:, Lettonia, Ungheria e Repubblica Ceca nel gruppo B, Grecia, Germania,e Austria nel gruppo A. Tre i giorni di gironi, poi quarti, semifinali e finale. Nel girone A a punteggio pieno resta solo la, in virtù del 17-14 e del 15-13 con cui batte rispettivamente Austria e Germania; protagonista, ancor più della già impegnata ai Mondiali Anamaria Virjoghe, è Sonia Kim, alias Sonia Ursu, autentica mattatrice della giornata. L’Austria si riscatta parzialmente sulla Grecia, per la quale è fondamentalmente notte fonda. LIVE, 21 giugno in DIRETTA: Italia seconda nel ...

