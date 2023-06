Basket 3×3 | Giochi Europei 2023 | Austria e Germania partono subito forte

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sono iniziati oggi i Campionatia Cracovia, in Polonia, e in campo maschile sono disputate le prime partite della fase a gironi. Ecco come è andata in campo maschile. Nel primo match del girone A maschile grandissimo equilibrio ed emozioni continue tra Serbia ed Estonia.meglio i serbi che vanno prima sul 2-0 e poi sul 4-2, ma reagisce l’Estonia, che prima impatta sul 5-5, poi si porta avanti 7-9. Si continua a lottare punto su punto, con la Serbia che torna a +2, rispondono gli estoni che pareggiano e vanno avanti, poi di nuovo i serbi in vantaggio quando si entra nell’ultimo minuto. Due liberi di Robin Kivi a 30 secondi dalla fine dà il +2 decisivo all’Estonia, accorcia la Serbia, ma non basta per evitare il ko per 17-16, nonostante i 9 punti di Marko Milakovic. Emozioni e finale in volata anche trae ...