Barcellona | pronti 20 milioni per Brozovic | al croato offerto un triennale

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilci prova per Marcelo. Nonostante la ricca concorrenza dei club dell’Arabia Saudita, secondo il quotidiano catalano ‘Sport’, il club blaugrana prepara l’offerta per il centrocampista dell’Inter. Il Barca avrebbe individuato neluno dei possibili sostituti di Sergio Busquets e avrebbe intenzione di pareggiare l’offerta dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo di 20 circadi euro. Per il regista nerazzurro è pronto invece unda 7a stagione.– sotto contratto con l’Inter fino al 2026 – sembra aver detto sì ad un trasferimento all’estero in estate. Nessuna resistenza anche dal club nerazzurro, pronto a fare cassa per poi dare l’assalto definitivo a Davide Frattesi. SportFace.

... attualmente in forza allo Zenit, ma con un passato al. Proprio il club blaugrana ha una ... Una cifra che potrebbe spaventare i bianconeri che comunque sonoa sedersi al tavolo delle ...... i bianconeri, secondo i media turchi, sarebberoa inserire nella trattativa Weston McKennie,... Non c'è ancora una proposta ufficiale, ma i bianconeri avrebbero individuato nell'ex...Il centrocampista però è seguito anche da Manchester United e Chelsea,ad offrirgli almeno ... mentre non è chiaro cosa accadrà a Marcelo Brozovic , conteso tra Arabia Saudita ee di ...

Inter, anche il Barcellona su Brozovic. Pronto un ricco triennale per il croato Inter News 24

Milano, 21 giu. - (Adnkronos) - L'Al-Nassr continua a insistere per arrivare a Marcelo Brozovic. Dopo una prima offerta da 15 milioni di euro, con ...Il Barcellona è pronta a portare a termine un colpo per il mercato in entrata e starebbe stringendo per Gundogan Il Barcellona è pronta a portare a termine un colpo per il mercato in entrata e starebb ...