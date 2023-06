Bambino di 7 anni spara e uccide il fratello di 5 in Kentucky

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un nuovo tragico incidente causato dalle armi si è verificato in, dove undi 5è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali i due piccoli sarebbero fratelli. La polizia è stata allertata dellatoria in una casa della contea di Jackson intorno alle 17.30 locali di lunedì, e quando gli agenti sono intervenuti hanno cercato di salvare il piccolo senza successo. A inizio giugno, una bambina di 4è stata colpita accidentalmente e uccisa da un altroin Illinois. Una settimana dopo, a Detroit, undi 6hato due volte al suo fratellino dopo essersi impossessato di una pistola: la piccola vittima è stata ricoverata in ospedale per le ferita, ma è sopravvissuto. Nella prima ...