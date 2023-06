Bambina scomparsa a Firenze | la pista che porta in Romania | “Kata caricata su un furgone nel retro”

Due lunghi giorni di ispezione nell'ex hotel Astor di Firenze non hanno dato risultati: Kataleya Alvarez Chiclio, ladi cinque anniormai undici giorni fa, non è nello stabile occupato in cui viveva. Il suo profilo è stato adesso inserito nel database dell'Interpol: le ricerche si allargano anche ...Da quando cioè Kataleya, la bimba peruviana di 5 anni, è. La politica e la società civile ... Sembra abbastanza scontato che lasia stata sequestrata e portata via ma non chiedeteci ...Kata, la pista rumena: 'Quei furgoni partono proprio il sabato' Ancora nessuna notizia di Kata , non si trova ladi 5 annia Firenze e il tempo passa. Dopo undici giorni dall'ultimo avvistamento della piccola restano aperte ancora tutte le piste . Spunta anche quella che conduce in Romania . A ...

Kataleya scomparsa a Firenze, la via di fuga dal retro e la pista che porta in Romania Open

Continuano le indagini sulla scomparsa di Kata, la bambina svanita nel nulla a Firenze lo scorso 10 giugno: l’ultima pista al vaglio degli investigatori porta in Romania.Leggi su Sky TG24 l'articolo Bambina scomparsa a Firenze, indagini si allargano all'estero. Sbuca la pista romena ...