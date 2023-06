Avatar | La leggenda di Aang | ecco le prime foto del live-action Netflix

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sono finalmente uscite leimmagini di: Ladi, il secondodedicato alla serie animata di Nickelodeon È un periodo di grande fermento per la piattaforma, che dopo l’evento Tudum, svoltosi il 17 giugno, ha fatto molto parlare di sé per le grandi novità in arrivo. Tante le serie attese, come le nuove stagioni di The Witcher e Bridgerton, e i grandi debutti, come quello di One Piece. Tra queste è spuntato anche un altro titolo, di cui da tempo si erano perse le tracce; si tratta di: Ladi. Finalmente possiamo mostrarvi leimmagini dei personaggi ed un brevissimo teaser, in cui si possono vedere per la prima volta i simboli dei ...