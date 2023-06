Autonomia | Sarracino Pd | ' da Upb ennesima bocciatura al Ddl Calderoli'

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "L'approfondimento tecnico fornito dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio sull'differenziata rappresenta l'senza appello del ddl. Si evidenzia infatti il rischio di come la frammentazione e la proliferazione di normative differenziate possano incidere su imprese e lavoratori creando squilibri e aggravando i divari" Lo dice il deputato del Pd Marco, responsabile Sud e coesione del partito. "È evidente che il Mezzogiorno, con quel tipo di riforma , rischia di risultare poco attrattivo per investimenti di qualità, vedendo di conseguenza accentuato il pericolo, già ormai molto alto, di una desertificazione del suo tessuto industriale e produttivo a discapito dei livelli occupazionali", prosegue. "Chiedo ai colleghi parlamentari ...

... il costituzionalista Azzariti, Dianella Pez dei Comitati contro ognidifferenziata e don ... Alessandra Maiorino, Marco Pellegrini, per il M5S; Marta Bonafoni, Marco Furfaro e Marco...... Elly Schlein ha annunciato un grande appuntamento il 15 e 15 luglio con i sindaci contro l'differenziata. L'iniziativa si terrà a Napoli e il deputato dem Marcoha confermato con ...Il deputato salernitano: "Unità va praticata, non solo annunciata". Critiche anche da Picierno.: "Il Pd è per la difesa del ...

Autonomia: Sarracino (Pd), 'da Upb ennesima bocciatura al Ddl ... La Nuova Ferrara

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "L'approfondimento tecnico fornito dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio sull'autonomia differenziata rappresenta l'ennesima bocciatura senza appello del ddl Calderoli. Si e ...Il deputato salernitano: “Unità va praticata, non solo annunciata”. Critiche anche da Picierno. Sarracino: “Il Pd è per la difesa del Sud” ...