Automotive | Scudieri Anfia | Transizione necessaria ma va governata

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ladel settore“è un percorso condiviso e necessario, ma deve essere bense vogliamo esserne protagonisti come continente, come imprese e come cittadini”, invece “quanto fatto fino ad oggi in Europa, è unapiù confusa che ambiziosa”. Così Paolo, nella sua ultima relazione da presidente(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), all’assemblea che ha visto la nomina del suo successore (Roberto Vavassori). “La Cina da anni ha programmato investimenti governativi e supportato le sue imprese per renderle competitive e leader nell’elettrificazione dei veicoli. Gli Stati Uniti stanno prevedendo con l’Inflation Reduction Act un piano straordinario di sostegno pubblico per le imprese che investono nella ...