(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – “Ladel nostro Paese necessita diper incentivare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni fissati a livello europeo”. Lo ha dichiarato Alberto, presidente della Sharing mobility e dell’motive digital (Aniasa), durante la ventiduesima edizione del Rapporto “Muoviamo il Futuro, il noleggio apre la strada ad unademocratica ed ecologica”, che si è tenuta oggi a Roma. In un panorama che vede il mercato dell’in calo nel 2022, con una diminuzione pari al 9,5%, e in graduale ripresa nel 2023, il settore del noleggio veicoli è tornato a marciare a velocità elevata, trainato dalla significativa crescita del lungo termine. Secondo le stime sono 415.000 veicoli ...

Lo ha dichiarato Alberto, presidente della Sharing mobility e dell'Automotive digital (Aniasa)... In un panorama che vede il mercato dell'in calo nel 2022, con una diminuzione pari al 9,5%, e ...Lo ha dichiarato Alberto, presidente della Sharing mobility e dell'Automotive digital (Aniasa)... In un panorama che vede il mercato dell'in calo nel 2022, con una diminuzione pari al 9,5%, e ...... ha dichiarato. Nel primo trimestre dell'anno in corso, il noleggio, secondo le statistiche, ... Ormai quasi un'nuova su tre è immatricolata dagli operatori di noleggio. Torna il segno più Il ...

Auto, Viano: "Necessarie nuove misure fiscali per i servizi di mobilità a basso impatto ambientale" Virgilio

'L’accelerazione del ricambio del nostro parco circolante non può che passare da una maggiore diffusione delle forme di mobilità pay-per-use nel ...Alberto Viano, presidente Aniasa, traccia le strategie. “Servono nuove misure fiscali per incentivare l’abbattimento di emissioni fissato della Ue” ...