Auto aziendali - Bitonci | E' arrivata l' ora di una riforma della fiscalità e degli incentivi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 giugno 2023) un Massimoa tutto campo quello che ieri, a margine dell'incontro "Muoviamo il futuro Il noleggio apre la strada a una mobilità democratica ed ecologica", organizzato a Roma dall'Aniasa, ha parlato di fisco sull'. In un faccia a faccia con il presidente dell'associazione delle società di noleggio esharing mobility, Alberto Viano, il sottosegretario al ministero delle imprese e del made in Italy ha esordito - dato il contesto - con l'aspetto fiscale, quello che più preme alle imprese. "E' giunto il momento per un riordino complessivo del fisco", ha esordito. "Finora non siamo riusciti a farlo, ma all'interno del disegno di legge delega fiscale sarà possibile procedere con un riordino e una semplificazione...