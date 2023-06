Atp Queen' s | rivivi la diretta | Musetti supera Shelton e va ai quarti

L'azzurro sconfigge lo statunitense Shelton con il punteggio di 6 - 4, 4 - 6, 6 - 4 Lorenzo Musetti si qualifica ai quarti di finale del torneo500 del's di Londra 2023 (erba, montepremi 2.195.175 euro). L'azzurro, numero 16 del mondo e sesta testa di serie, sconfigge lo statunitense Ben Shelton, numero 35 del ranking, con il ...LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il successo contro il britannico Choinski , Musetti batte anche lo statunitense Shelton nel secondo turno del's ,500 in corso sull'erba dell'omonimo club di Londra: in un match giocato per 2 ore e 10 minuti, l'italiano si impone 2 - 1 (6 - 4 4 - 6 6 - 4) e conquista i quarti di ...Tennis Nonostante la giovane età Ben Shelton è uno dei nomi più in voga per la prossima edizione ... Nel 500 del's l'americano ha esordito con una vittoria convincente contro JJ Wolf. "Ho fatto ...

Lorenzo Musetti trova la strada dei quarti di finale al Queen's, candidandosi così a definire un proprio buon ruolo anche in questa stagione su erba. Il toscano, nel celebre ATP 500 londinese, supera ...Londra, 21 giu. – (Adnkronos) – Lorenzo Musetti si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s di Londra (erba, montepremi 2.195.175 euro). L’azzurro, numero 16 del mondo e sesta test ...