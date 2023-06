Atp Queen’s 2023 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 22 giugno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il, glie l’didella giornata di22del torneo Atp del. De Minaur e Schwartzman aprono ilalle ore 13:00 italiane (le 12:000 locali), poi toccherà a Taylor Fritz e Adrian Mannarino. Nel pomeriggio in campo anche la prima testa di serie Carlos Alcaraz, impegnato contro il ceco Lehecka. In chiusura, Dimitrov contro Cerundolo. CENTRE COURT Ore 13:00 – (7) De Minaur vs Schwartzman a seguire – Mannarino vs (3) Fritz a seguire – (1) Alcaraz vs Lehecka a seguire – (Q) Dimitrov vs (8) Cerundolo SportFace.