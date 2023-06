ATP Halle 2023 | Medvedev vince in tre set | Jarry elimina Tsitsipas Bene Zverev e Bautista-Agut

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si è conclusa poco fa la terza giornata dell’ATP 500 di. Sull’erba tedesca si sono disputati quest’oggi l’ultimo match valido per il primo turno e i primi quattro ottavi di finale e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nell’incontro di primo turno Jan-Lennard Struff ha vinto contro il russo Roman Safiullin. Il tedesco ha dominato nel primo set e poi ha completato l’opera nel secondo, chiudendo la partita con un 6-1 7-6(4) in suo favore. Al prossimo turno Struff affronterà il kazako Alexander Bublik e chirà poi tra questi due sfiderà uno tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ai quarti di finale. Passando agli ottavi, va subito evidenziata la difficile vittoria nella parte alta del tabellone di Daniil: il russo (testa di serie n.1) ha faticato parecchio ...

Mezzogiorno di fuoco forse... tricolore sicuramente martedì al secondo turno del "Terra Wortmann Open" (500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di, in Germania. A giocarsi un posto nei quarti Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il 21enne di Sesto Pusteria , n.9 del ...L'500 di2023 perde anzitempo un grande protagonista. Stefanos Tsitsipas è stato infatti eliminato al secondo turno per mano di Nicolas Jarry . 7 - 6 7 - 5 il punteggio del match, durato 1h53 ...Sceglie, il torneo dove ha trionfato per 10 volte. E nella sua erba, il terreno da lui preferito. Il pubblico della Owl Arena, dove e' in corso il torneo500 pre - Wimbledon, lo accoglie ...

Sinner-Sonego pronostico, Atp Halle: Over 22.5 a 1.85 La Gazzetta dello Sport

Si è conclusa poco fa la terza giornata dell’ATP 500 di Halle 2023. Sull’erba tedesca si sono disputati quest’oggi l’ultimo match valido per il primo turno e i primi quattro ottavi di finale e lo ...Mezzogiorno di fuoco forse... tricolore sicuramente martedì al secondo turno del “Terra Wortmann Open” (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di Halle, in ...