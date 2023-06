ATP Halle 2023 | Jannik Sinner sconfitto nel torneo di doppio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Niente da fare pernel primo turno diall’ATP di. Sull’erba tedesca l’altoatesino lotta in coppia con il polacco Hubert Hurkacz contro Oscar Otte e Jan-Lennard Struff, ma alla fine è costretto ad arrendersi per 6-7(5) 6-2 10-7 dopo un’ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno i tedeschi sfideranno i pericolosissimi Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer (teste di serie n.1). Nel primo set i servizi fanno una grande differenza e si arriva al tie-break senza neanche una palla break da ambo le parti. Nel tie-break l’equilibrio regna sovrano fino al 5-5, poie Hurkacz trovano due punti di fila e si aggiudicano il primo parziale. Otte e Struff non accusano il colpo e dopo la breve pausa tra un set e l’altro rientrano in campo con più grinta e determinazione. ...

"È lui, finalmente!", avranno esclamato dalle tribune di Halle, magari nella speranza di rivederlo giocare. "È lui" per davvero, ma di un ritorno in campo non se ne parla. Roger Federer ha fatto oggi ...