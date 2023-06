Atletica | Larissa Iapichino agli Europei a squadre per proseguire il trend positivo della stagione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Dopo una prima parte di 2023 estremamente positiva in cui sembra aver ripreso finalmente il suo percorso di crescita,è pronta ad affrontare nelle prossime settimane la fase crucialeall’aperto. Si comincia già questo weekend in Polonia con il Campionato Europeo a(ex Coppa Europa), in cui sarà una delle grandi favorite nella gara di salto in lungo e potrà quindi dare una mano all’Italia in ottica classifica generale. La ventenne toscana si sta dimostrando ormai abbastanza stabilmente tra le big internazionalispecialità, conquistando una fantastica meda d’argentoIndoor di Istanbul con 6.97 metri e vincendo soprattutto il Golden Gala nella sua Firenze nonostante la ...