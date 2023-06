(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il futuro dell'potrebbe cambiaree prossime ore, influenzandone anche il mercato. La domanda del Siena per il campionato di...

L'esterno tedesco era approdato dall', e ora potrebbe tornare in Bundesliga. Su di lui ci ... ci sono stati nuovi contatti anche nelle ultimeche portano i tedeschi ad avvicinarsi alla ...Il Lecce proprio in questeha perso Marco Baroni che ha guidato i salentini ad una ... L'è riuscita a trattenere ancora una volta Gian Piero Gasperini (il più longevo della Serie A con 7 ...Fase 4 - Waiting list Dalle14.00 di martedì 4 luglio scatteranno i due giorni riservati a ...gli allenamenti e quando si giocheranno le amichevoli in vista del campionato 2023/24Sede del ...

Atalanta, ore decisive: può seguire la Juve nell'Under 23 Calciomercato.com

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Sono scaduti ieri i termini per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. L’Arezzo ha già da tempo ottemperato a tutte le richieste inoltrando la documentazione e la fideiussione necessarie all’ ...