(Di mercoledì 21 giugno 2023) Bergamo. 8.370, oltrein più di quanto raggiunto l’anno. Dopodi campagna, i dati che riguardano glidell’per la stagione 2023/24 schizzano alle stelle. A contribuire al netto incremento dei numeri la chiusura provvisoria della Curva Sud e la trasformazione dei Distinti Sud nel nuovo settore ospiti per l’annata che partirà ad agosto. La prima fase, quella della prelazione sul posto per la Curva Nord e le due tribune, ha così visto gli abbonati confermare in massa il proprio posto. Loanno erano stati poco più dimila. Stadio, iniziati gli scavi Dopo la demolizione, gli scavi. Al Gewiss Stadium proseguono i lavori della nuova Curva Sud: dopo aver completato la demolizione, ora è iniziata la ...

... servono davvero pochi minuti, mentre online tutto è ancora più veloce, per una processione continua che carica sui terminali la passione della gente per l'. In questa prima settimana ci sarà ...... la campagna abbonamenti 2023/24 dell'. "È una fede": questo è il claim scelto dalla ... i due settori con i prezzi più bassi, vedranno undi rinnovi e comunque saranno riempiti dai ......2 - 1 Udinese - Juventus 0 - 1 CLASSIFICA FINALE Napoli 90 Lazio 74 Inter 72 Milan 7064 ... "Ricordo perfettamente il 22 […] Attualità In Primo Pianodi presene turistiche in ...

Atalanta, boom di abbonamenti: 8400 in cinque giorni, tremila in più rispetto all’anno scorso BergamoNews.it

In casa Atalanta è tempo di pensare al mercato estivo e in particolare in questa prima fase alla situazione relativa ai calciatori in prestito. L’Eco di Bergamo oggi in edicola ha fornito una ...Boom di abbonamenti alla prossima stagione dell’Atalanta alla chiusura della prima giornata della prima fase di prelazione per i tesserati di quella appena conclusa. Alle ore 20 di venerdì 16 giugno, ...