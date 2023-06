- Tutti sanno quanto sia intelligente il Segno dei Gemelli e, anche chi non lo stima, apprezza ... Leggi Anche: Gemelli, identikit del Segno DIFETTI - Il Gemelli viene riconosciuto e ...Leggi Anche: ie i difetti del Toro GEMELLI - A te piace tantissimo organizzare sorprese per tutti i tuoi amici e le persone a cui vuoi bene. Invece, non è assolutamente facile fare ...... ognuno cone difetti molto specifici. I segni d'acqua, in particolare, sono tre: il Cancro. lo Scorpione. i Pesci. Essi costituiscono il cosiddetto "trigono d'acqua". Secondo l', ...

Astrologia: pregi e difetti dei Gemelli TGCOM

Un Segno dai ragionamenti brillanti e spesso geniali, ma considerato il Peter Pan dello Zodiaco PREGI - Tutti sanno quanto sia intelligente il Segno dei Gemelli e, anche chi non lo stima, apprezza i s ...Il Cancro è un individuo ipersensibile. Si culla spesso nei ricordi del passato, soprattutto della sua infanzia. Persona dolce, gentile, disponibile, perspicace e affettuosa, ama stare in compagnia e ...