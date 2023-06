Asllani | «All’Inter imparo dai grandi Champions League? Peccato»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 21 giugno 2023)parla dopo aver vinto e segnato in Nazionale albanese. Il centrocampista dell’Inter poi si concentra sul lavoro in nerazzurro e sullaIL GOL ? Ieri Kristjansi è congedato nella sua ultima partita stagionale segnando un gran gol con l’Albania. Le sue parole a Super Sport: «Speravo che quella palla arrivasse a me perché ho visto che la loro linea si era abbassata. Ho deciso di tentare il gol e per fortuna ho segnato». SOGNO ?parla del desiderio di arrivare all’Europeo e ritorna sulla finale di Istanbul con l’Inter: «Avevo un sogno fin dall’infanzia e lo sto realizzando.non aver vinto la. Ora speriamo di qualificarci e andare all’Europeo. A settembre ci aspettano partite molto ...