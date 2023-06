Ascolti TV | Martedì 20 giugno 2023 A Sophie Cross basta il 12 7% per vincere | il concerto di Amici 10 1% a un passo da Canale 5 Sono solo fantasmi 10 3% | Cartabianca sale all’8 8% Le Papere 17 5% superano le Teche 16 2%

(Di mercoledì 21 giugno 2023)- Verità Nascoste Nella serata di ieri,20, su Rai1– Verità Nascoste ha conquistato 2.051.000 spettatori pari al 12.7% di share. Suha incollato davanti al video 1.585.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 Una famiglia mostruosa è la scelta di 1.171.000 spettatori (7.2%). Su Italia1– Full Out ha raccolto 1.436.000 spettatori pari al 10.1% (presentazione a 1.138.000 e il 6.4%). Su Rai3 #è seguito da 1.264.000 spettatori con l’8.8% (presentazione a 1.026.000 e il 5.8%). Su Rete4 The Bourne Legacy totalizza un a.m. di 626.000 spettatori (4.5%). Su La7 la prima puntata ...

Con questo evento speciale Italia 1 ha dato il via aimusicali che accompagneranno il pubblico per tutta l'estate.... dovrebbe tornare su Rai Due più in là in autunno, aggiungendo che il giorno in cui dovrebbe essere collocato sarebbe sempre quello del, visti gli ottimiraggiunti mesi fa, tanto da ...... ora in onda con ottimial lunedì sera. Lo spostamento potrebbe danneggiare il programma d'... E per restare in tema Rai3 ospiterà nelestivo ' Filo Rosso ' con Manuela Moreno . Monica ...