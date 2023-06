Ascolti tv ieri | Amici Full Out bene | exploit Mattino Cinque e soap Canale 5

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Glitv dimartedì 20 giugno 2023 hanno fatto segnare perOut su Italia 1 un netto di 1.436.000 telespettatori pari al 10.1% di share (numeri importanti per una rete al collasso che da tempo non vede doppia cifra in share). Male su Rai1 la serie tv Sophie Cross - Verità Nascoste, 2.051.000 telespettatori, 12.7% di share e5 con il film Sono Solo Fantasma con 1.585.000 telespettatori e il 10.3%. Di seguito glitv disera degli altri canali: La7 Inchieste da Fermo 656.000, 4.1% Rai2 film Una famiglia Mostruosa 1.171.000, 7.2% Rai3 #Cartabianca 1.264.000, 8.8% Rete 4 film The Bourne Legacy 626.000, 4.5% Tv8 Victoria Cabello: Viaggi Pazzeschi 378.000, 2.7% Nove Avamposti – Nucleo Operativo 294.000, 1.8%. IN AGGIORNAMENTO