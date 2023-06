Ascolti tv | i dati di martedì 20 giugno

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Idi ieri sera Nella serata di ieri,20, su Rai Uno, Sophie Cross – Verità Nascoste porta a casa 2.051.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 Sono solo fantasmi si ferma a 1.585.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 Una famiglia mostruosa colleziona1.171.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Amici – Full Out raccoglie 1.436.000 spettatori pari al 10.1%. Su Rai3 #Cartabianca è visto da 1.264.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete4 The Bourne Legacy totalizza un a.m. di 626.000 spettatori (4.5%). Su La7 la prima puntata di Inchieste da fermo raggiunge 656.000 spettatori e il 4.1% L'articolo proviene da 361 Magazine.

Non si sa se Mediaset abbia acquistato o no altre edizioni, ma qualora ci dovesse essere un'altra edizione, non sarà nel 2024,glidi quest'anno un po' bassI. Nello specifico con una ..."C'è l'effetto immediato, deglitelevisivi e delle persone che hanno raggiunto il percorso ... Secondo iAuditel, la tappa di Zoldo ha registrato 1,4 milioni di telespettatori, con il 22% ...Marco Zonetti per Dagospia finale isola dei famosi 2023 4 GliTv e iAuditel di lunedì 19 giugno 2023 vedono, in prima serata, la finale dell'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi su Canale5 totalizzare 2.378.000 spettatori con il 21.1% di ...

Ascolti tv 20 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata