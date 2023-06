Asamoah Gyan si ritira a 37 anni | “È ora”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’attaccante ghanese ex Udineseha annunciato il ritiro dall’attività all’età di 37. “È una fase difficile nella carriera di qualsiasi calciatore, un momento che tutti temono. Ma quando la natura prende il sopravvento, una vocina inizia a risuonare nelle orecchie… ‘È ora'”, ha detto in conferenza stampa ad Accra la leggenda della nazionale ghanese. “Questa voce l’ho sentita molto bene, e ho ceduto: è ora“, ha aggiunto il primatista di gol (51) con la nazionale. Ha giocato anche al Sunderland in Premier League e al Rennes in Ligue 1, mentre in Italia ha vissuto due stagioni in Serie B con la maglia del Modena. SportFace.