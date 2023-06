Arrivo del Prime Day 2023 di Amazon | le date in Italia a luglio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023) C’erano ancora dei nodi da sciogliere per quanto riguarda l’delDaydiqui in, considerando il fatto che lo store non si era ancora mosso ufficialmente sotto questo punto di vista. Nel dettaglio, dopo il punto della situazione condiviso alcune settimane fa, ora abbiamo finalmente maggiori certezze per il pubblico. Non un annuncio ufficiale, ma un messaggio implicito che tanto implicito non è, se pensiamo al fatto cheall’interno dello store sia apparsi un banner con un chiaro riferimento temporale sotto questo punto di vista. Vediamo come stanno le cose. Cosa sappiamo sull’delDaydi: ulteriori dettagli sullegiuste ina ...