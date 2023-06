Arrestato a Tivoli un nazi - fascista per abusi e maltrattamenti nella sua famiglia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La polizia dihaun uomo di 58 anni, accusato di aver abusato in maniera 'reiterata' della sua figlia minorenne e di aver maltrattato la sua ex convivente di 42 anni. Tuttavia, l'...

Stupra la figlia minorenne, spara al figlio e picchia la compagna: arrestato l'orco nazista di Tivoli TGCOM

La polizia di Tivoli ha arrestato un uomo di 58 anni, accusato di aver abusato in maniera "reiterata" della sua figlia minorenne e di aver maltrattato la sua ex convivente di 42 anni.Anni di abusi sessuali su una bambina che, per di più, era anche la figlia. È la storia agghiacciante scoperchiata dagli investigatori del pool anti-violenza del commissariato ...