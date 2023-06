Arisa | drammatico colpo al cuore | con chi hanno beccato il suo ex

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un incrocio a tutto gossip accende questa prima parte d'estate. Suo malgrado la protagonista è la cantante, le voci vengono rilanciate da Novella 2000, il celebre rotocalco. E si torna a parlare di Andrea Di Carlo, ex della cantante. Infatti quest'ultimo ora avrebbe una storia con una ex collega di. Si sta parlando di Anna Pettinelli, una delle protagoniste dello show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Bene, la Pettinelli e Di Carlo si sarebbero incontrati per poi passare una serata insieme a cena in un noto ristorante. Il tutto per inciso è stato documentato con perizia dalle foto del magazine rosa diretto da Roberto Alessi. E insomma, ci si chiede: una semplice cena di lavoro? D'Altronde Di Carlo è un manager di molti vip. Oppure... gatta ci cova? Ad aggiungere pepe e sospetti sulla vicenda ci pensa direttamente Novella ...