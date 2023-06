Arese | carabinieri sventano suicidio in zona industriale

(Di mercoledì 21 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nel tardo pomeriggio di ieri idihanno sventato un tentato. Un uomo di 53 anni ha tentato di togliersi la vita in via delle Industrie ad, unanella parte periferica della città. Intorno alle 19 una pattuglia deistava transitando lungo viale delle Industrie e ha notato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Un uomo di 53 anni è stato salvato dai carabinieri mentre stava cerando di togliersi la vita. È successo in via delle Industrie ad Arese (hinterland nord di Milano) nella serata di martedì 20 giugno. Tutto è accaduto poco prima delle 19, ...

Un uomo di 53 anni è stato salvato dai carabinieri mentre stava cerando di togliersi la vita. È successo in via delle Industrie ad Arese (hinterland nord di Milano) nella serata di martedì 20 giugno.Omicidio di Arese: l'uomo in carcere per aver ucciso la moglie e aver tentato di ammazzare un figlio, accusato di abusi sull'altra figlia ...