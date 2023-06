Archiviata l' inchiesta sul disastro della Marmolada | Crollo imprevedibile

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ildel seracco sullaavvenuto il 3 luglio del 2022 è stato un evento. Per questo motivo, a quasi un anno dalla tragedia in cui persero la vita 11 alpinisti, la Procura di Trento ha deciso di archiviare l'percolposo, avviata per individuare...

Marmolada, archiviata l'inchiesta: "Crollo imprevedibile" RaiNews

A quasi un anno dal crollo del seracco sulla Marmolada, è stata archiviata l'inchiesta della Procura di Trento sul disastro in cui persero la vita undici alpinisti. Il gip del Tribunale di Trento, ...No, la tragedia della Marmolada non si poteva prevedere. Lo ha stabilito il giudice Enrico Borrelli, condividendo le motivazioni della Procura che, lo scorso dicembre, aveva chiesto l’archiviazione de ...