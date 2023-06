Arabia esaudita | addio Juventus | l' offerta è irrinunciabile

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Calciomercato, interessi concreti dall'Saudita, adesso può diresubito alla squadra bianconera. Come scrivono da 'La Gazzetta dello Sport', dall'Saudita si stanno già muovendo per un giocatore bianconero. Si tratterebbe, per altro, di un possibile profilo in uscita, nonostante il rinnovo automatico che è ...

... da cui proviene la madre della sposa e di cui fa parte re Salman d'Arabia Saudita (benché Rajwa ... "Rajwatun min Allah" , cioè "Speranza da Allah" , nel senso di "preghiera da Allah" . Una ...Due anni e mezzo di contratto, a cui potrebbe seguire riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport un futuro da ambasciatore per la candidatura di Arabia Saudita, Egitto e Grecia per i ...

Ronaldo e l'Arabia Saudita: "Parlavate di me, guardate ora che mercato" Tuttosport

Dopo otto anni e mezzo, Marcelo Brozovic è vicino a lasciare l'Inter: per lui è pronta una nuova avventura in Arabia Saudita. "L’Inter ha… Leggi ...C'è chi dice no all'Arabia Saudita. È il caso di Steven Gerrard che ha confermato la sua decisione ai microfoni di Channel 4: "Sono stato invitato lì ...