App per creare video accelerati Time-Lapse

Leggi su wikitech

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilè unaccelerato per vedere come cambia una scena in un periodo di tempo lungo e viene usato molto nei documentari, dove, ad esempio, si vedere l’evoluzione e la crescita di una pianta o di un insetto. Riquesto effetto con il telefono richiede l’uso di una funzione speciale dell’app Fotocamera o l’utilizzo di un’app specifica che registra il, seleziona la velocità di riproduzione, salva e condivide il risultato, tutto senza dover fare configurazioni o modifiche. Vediamo insieme le migliori app per” in maniera del tutto gratuita, utilizzando solo le app comode e ...