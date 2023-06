Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | giovedì 22 giugno

Successivo Fiction & Soap Un posto al sole22 giugno 2023 Martina Pedretti - 21 Giugno 2023Amaragiovedì 22 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 21 Giugno 2023 Sei Sorelle ...Vediamo insieme ledelle Trame delle Puntate della soap opera turcaAmara , in onda dal 26 giugno al 2 luglio 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che ...Amara: Behice tenta di uccidere Zuleyha! Behice si è travestita da infermiera , per poter passare inosservata in ospedale e, nel cuore della notte, ha raggiunto di soppiatto la ...

Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2023 ComingSoon.it

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 22 giugno: trama puntata in onda domani giovedì 22 giugno 2023 della soap opera turca Canale 5.Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 22 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha, per far star tranquillo Yilmaz, è costretta a dirgli una bugia. Mujgan, invece, sta per fare u ...