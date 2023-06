Annunciato l’appuntamento a Colle Sannita per il ‘Motogiro Colle e dintorni’

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer i tanti appassionati delle due ruote, anche quest’anno, si rinnovacon il “Motogiroe dintorni”, un evento organizzato dalla Pro Loco di, in collaborazione con il Comune e la Colonia di Decorata. Una iniziativa giunta alla quinta edizione che è in programma domenica 9 luglio. Al “Motogiroe dintorni” possono partecipare tutte le categorie di moto per offrire così ai bikers la possibilità di condividere tra loro questa passione. Dopo il ritrovo e l’iscrizione nella centrale piazza Giuseppe Flora di, il parroco Don Sergio Rossetti benedirà tutte le moto. La partenza è prevista alle 10.45 e l’intero percorso, ...

... partita da quando'amministrazione halo scorso ... Tantissimi concerti a Palermo nell'estate 2023'estate di concerti a ... però non si fermerà soltanto al doppiocon Vasco ...... tra i destinatari del 'Premio Sportilia' che come già... Tra i personaggi che riceveranno'ambito riconoscimento per il ... Insommaclassico con sport, mondanità, spettacolo ......in diretta su Radio Norba e Telenorba e come giàdal 4 ... 'Unirrinunciabile che da sette anni arricchisce il ...'ultima edizione è stata la più vista di sempre con una media ...