...//www.miur.gov.it/web/guest/ - / - maturita2023 -- le - discipline - della - seconda - ... Regione Ammessi Non Ammessi ABRUZZO 96,1 3,9 BASILICATA 96,9 3,1 CALABRIA 96,7 3,397,3 2,7 ...I presentile presenze di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione, Raffaele Lauria del WWF Italia, di ...... un film spin off e anche un musical e altro ancora, è quanto è emerso oggi in un incontro stampa, organizzato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e Film Commission, con ...

Annunciate in Campania 4 nuove nuove sedi di Forza Italia anteprima24.it

La Regione Campania, come da impegni presi, assegna al Comune di Mondragone 200 mila euro per la realizzazione dell’intervento che riqualificherà ulteriormente l’importante arteria, il cui rifacimento ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...