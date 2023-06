Anna Pettinelli | flirt in corso con l’ex di una cantante? L’ultima indiscrezione

ha un nuovo amore Così sembrerebbe secondo le ultime indiscrezioni . Stando a quanto riportato nell'ultimo numero in edicola di Novella 2000, la speaker radiofonica potrebbe aver ...La vita in diretta, la conduttrice ricorda l'ultimo incontro con Raffaella Carrà: 'C'è stato un lungo abbraccio'nel ricordare Raffaella Carrà non è riuscita a trattenere le lacrime ...... 'Ormai mancano nove puntate quindi possiamo anche dire delle cose sopra le righe sulla Famiglia Reale.' A questo punto però, spesso presente nel suo salotto, lo ha bloccato: 'No ...

Flirt in corso tra Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo Le indiscrezioni Tag24

Nuova fiamma per l’ex prof di Amici: ha ‘scippato’ l’uomo a una famosa collega Dopo la fine della storia d’amore con ...Anna Pettinelli avrebbe trovato un nuovo amore: al suo fianco, adesso, sembrerebbe esserci l'ex fidanzato di Arisa ...