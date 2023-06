Aniasa | “L’auto resta centrale | frena elettrico fuori dalle metropoli e al Sud cresce noleggio”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Gli italiani continuano a preferireagli altri mezzi per i propri spostamenti abituali. L’, nonostante gli incentivi, fatica ad affermarsi e (anche nel 2023) continua are fermo sotto la soglia del 4%. In una fase di incertezza economica come quella attuale, chegli acquisti di nuove vetture, aumenta, invece, la propensione a prendere le auto a. Oggi, infatti, 1 immatricolazione su 3 è a. Sono queste le principali evidenze dello studio condotto dae Bain & company sulla mobilità degli italiani nel 2023, realizzata su un campione ampiamente rappresentativo di residenti nelle principali città italiane, intervistati nel mese di maggio 2023. Circa il 72% degli italiani utilizza prevalentemente ...