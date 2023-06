Aniasa | “Industria italiana dell’auto in difficoltà”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – L’automobilistica in Italia è in. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Associazione Nazionalenoleggio, della Sharing mobility emotive digital () e Bain Company: “Il vento dell’Est soffia sull’automotive”, discusso ieri, a Roma durante la ventiduesima edizione del Rapporto “Muoviamo il Futuro, il noleggio apre la strada ad una mobilità democratica ed ecologica”. La ricerca mostra come la progressiva elettrificazione sta portando ad un graduale disimpegno da parte dei costruttori tradizionali dal segmentole della costruzione di utilitarie. Il settore automobilistico, storicamente molto rilevante in Italia, con quote pari ad un quinto del mercato, ha iniziato ad arretrare, fino a ...