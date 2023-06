Andamento consumi e abitudini di spesa delle famiglie italiane

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’indice d’inflazione scende a quota 14,1%, stretta agli acquisti da parte degli italiani, che a maggio riducono dell’1,7% il mix del carrello MILANO – NielsenIQ (NIQ) analizza l’deidi acquistoper il mese di maggio 2023 ne “Lo stato del Largo Consumo in Italia”, l’indagine mensile che fotografa lo scenario della Grande Distribuzione Organizzata nel nostro Paese. Nel mese di maggio 2023 il fatturato della Grande Distribuzione Organizzata in Italia a totale Omnichannel è pari a 7.2 miliardi di €, un valore in crescita del +8,9% rispetto alla performance dello scorso anno. L’indagine condotta da NIQ evidenzia che l’indice di inflazione teorica nel Largo Consumo Confezionato (LCC), ovvero il settore di mercato ...