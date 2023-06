Ammazzato di botte | fermati due sedicenni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Duesono statidai Carabinieri di Castello di Cisterna per l'uccisione del 40enne gahnese Friederick Akwasi Adofo, il senza casa percosso a morte a Pomigliano d'Arco. I due sono ...

Due sedicenni sono stati fermati dai Carabinieri di Castello di Cisterna per l'uccisione del 40enne gahnese Friederick Akwasi Adofo, il senza casa percosso a morte a Pomigliano d'Arco. I due sono ...Frederick Akwasi Adofo , 43enne originario del Ghana,dida due ventenni. Il violento pestaggio si è verificato in via Principe di Piemonte a Pomigliano d'Arco nella notte tra domenica e lunedì. L'uomo è stato rinvenuto agonizzante: è ...Era già stato aggredito alcuni mesi fa a suon di calci e pugni Frederick Akwasi Adofo , 43enne, originario del Ghana, il clochard africanodila notte tra domenica e lunedi a Pomigliano . Il povero senzatetto, immigrato dall'Africa centrale, era stato preso di mira da tempo da un gruppo di giovani delinquenti della zona ...

