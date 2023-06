Full Out , lo spettacolo dedicato agli ex talenti di22 andato in onda su Italia 1 è stato letteralmente 'ingoiato' dal gossip, tra interviste ... Wax smette di seguire Maddalena euno ...... in cui si sono riuniti insieme a parenti eper celebrare il loro bambino. La coppia ha ... Sotto questa dolce dedicail commento del compagno, Stefano Corti , che replica: 'Quattro anni fa ...una dell'incidente di (Roma) nel quale è rimasto ucciso il piccolo Manuel, di 5 anni. Si ... Le chat nel mirino Si stanno inoltre analizzando le chat tra i quattroinsieme ai video ...

Amici, spunta il messaggio di Mattia a Lorella Cuccarini: «Sono un latinista, spero di entrare» leggo.it

Nel frattempo, Deianira Marzano e … Leggi tutto “Amici 22, spunta il Gossip su Benedetta Vari: avrebbe finto la relazione con Mattia Zenzola per Hype” Angelina Mango continua a macinare numeri e ad ...Wax smette di seguire Maddalena Svevi, spunta uno scoop su Mattia Zenzola e una fotografia strappata: cosa sta succedendo dopo Amici 22.