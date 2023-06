Amici Full - Out | grande successo per il concerto speciale

Con loro i ballerini Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia (vincitore dell'edizione di2023), Megan, Ramon e Samu. Non sono mancati i grandi ospiti: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, ...Ieri, martedì 20 giugno, su Italia 1 è andato in ondaOut, il concerto a cui hanno partecipato tutti gli ex allievi di. L'evento è avvenuto a Roma domenica 11 giugno, ma si è deciso di trasmetterlo anche in tv per dare la possibilità ai ...Medaglia di bronzo perOut su Italia 1 con 1.436.000 spettatori pari al 10.1% di share. Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 giugno 2023 per le altre reti: Una famiglia mostruosa ...

Amici - Full Out, le pagelle: Isobel strilla (voto 5), Wax al veleno (voto 3) Corriere della Sera

Ottimi ascolti per l'evento tv su Italia 1 con i protagonisti dell'ultima edizione del talent di Maria De Filippi ...Durante il concerto di Amici-Full Out Maddalena e Wax sembrano aver avuto uno screzio che li avrebbe visti litigare anche dietro le quinte. Cosa è successo