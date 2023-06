Amici 22 | Samu Segreto e Stranizza d' amuri vincono due Nastri d' Argento!

22,Segreto e Stranizza d'amuri premiati ai Nastri d'Argento La pellicola racconta la storia vera di una giovane coppia di adolescenti, interpretati da Segreto e da Gabriele Pizzurro , ...... Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali, Alessio, Gianmarco, Megan, Ramon e. Al ... Oltre alla Celentano,Full Out ha presentato altri ospiti che si sono alternati in scena con ...La scaletta diFull Out Mattia " Trumpets Angelina " Voglia di Vivere Momento Alessandra Celentano Wax " Turista per sempre" Mamacita Aaron " Universale Maddalena " Anche fragile Cricca " ...

Amici 22, Samu Segreto e Stranizza d'amuri vincono due Nastri d ... ComingSoon.it

Stranizza d'amuri, il film diretto da Beppe Fiorello e con protagonista Samu Segreto di Amici, ha vinto due Nastri d'Argento! Vediamo insieme i dettagli della notizia!Enorme soddisfazione per Samu Segreto. Premi per lui ai Nastri d'Argento con Stranizza d'amuri, film diretto da Beppe Fiorello ...